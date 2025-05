Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Volvo beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Montagnachmittag ein beschädigter Pkw auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Hohenecker Straße gemeldet. Einem Passanten war aufgefallen, dass an einem abgestellten Volvo V40 die hintere Scheibe auf der Fahrerseite zersplittert war, weshalb er die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen Kontakt mit dem Eigentümer des Wagens auf. Dieser bestätigte, dass aus dem Inneren des Autos nichts gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist zwischen 8 Uhr und 13 Uhr etwas Verdächtiges in der Straße aufgefallen? Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell