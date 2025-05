Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschter Fahrer vor Polizeipräsidium gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte stoppten am frühen Montagmorgen einen Autofahrer, der unberechtigterweise die Anliegerstraße am Polizeipräsidium benutzt hatte. Doch nicht nur das: Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darauf angesprochen, gab der 52-Jährige zu, am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest zeigte, dass der Autofahrer wohl auch noch andere Drogen genommen hatte. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen zu der sogenannten Trunkenheitsfahrt dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell