POL-WAF: Telgte. Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (17.05.2025) um 16.40 Uhr kam es in Telgte auf der B 51 zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger aus Ostbevern befuhr die B 51 von der Kreuzung Westbeverner Straße in Richtung Warendorf. Aufgrund einer Verkehrssituation musste er mit seinem Fahrzeug stärker abbremsen. Ein 56-jähriger Güterloher fuhr mit seinem Motorrad in gleicher Richtung. Er fuhr auf den Pkw des 59-Jährigen auf und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

