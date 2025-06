Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Pfefferspray in Bus versprüht; Seniorin betrogen; Mann in Fachklinik gebracht

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der L 230 ereignet. Ein 59-Jähriger war kurz vor 15.30 Uhr mit einem Lkw samt Auflieger auf der Landstraße von Gomadingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kläranlage hatte der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen an seinem Fahrzeug den linken Blinker betätigt, da er kurz darauf abbiegen wollte. Ein nachfolgender 20 Jahre alter Lenker eines Tesla setzte trotz des Blinkers zum Überholen an. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Tieflader noch vor dem Abbiegevorgang bereits auf die Gegenfahrbahn, so dass der Tesla-Lenker nach links ausweichen musste. Trotz des Ausweichmanövers streifte er den Lkw und prallte im Anschluss gegen die linksseitige Leitplanke. Hierbei dürfte an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 40.000 Euro belaufen. (ms)

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein tieffliegender Vogel ist einem Pkw-Lenker am Montagnachmittag auf der L 230 zum Verhängnis geworden. Der 60-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr mit einem VW Tiguan die Landstraße von Gomadingen herkommend in Richtung Münsingen. Seinen Angaben nach erschrak sich der Fahrer über das Tier so sehr, dass er mit seinem Wagen ruckartig nach links lenkte. Im Anschluss überquerte der Pkw die Gegenfahrbahn, kam von der Straße ab und blieb an der Böschung einer Parkbucht stehen. Der Schaden an dem Tiguan wird auf 16.000 Euro geschätzt. (ms)

Hohenstein (RT): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Alb sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver mit Verkehrsunfall am Montagvormittag, nachdem der Unfallverursacher davongefahren ist. Gegen 9.20 Uhr war ein 73-Jähriger mit einem VW Tiguan samt Anhänger auf der B312 in Fahrtrichtung Zwiefalten unterwegs. Kurz nach der Einmündung mit der Straße Im Bremental soll er trotz eines entgegenkommenden Lkws von einem schwarzen PKW überholt worden sein. Der schwarze Pkw musste daraufhin offenbar scharf vor dem Tiguan einscheren. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden am Tiguan beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der dunkle Wagen war anschließend ohne anzuhalten davongefahren. An dem Fahrzeug müsste das Kennzeichen RT-UA mit einer unbekannten Zahlenfolge angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Pkw geben können oder den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07129/92862-0 zu melden. (rd)

Esslingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

Unbekannte haben vermutlich im Laufe des Montags in eine Schule in der Traifelbergstraße eingebrochen. Eine Lehrkraft bemerkte kurz nach 20.30 Uhr mehrere eingeschlagene Scheiben und eingetretene Türen an einem Containeraufbau, in dem sich Klassenzimmer befinden und verständigte die Einsatzkräfte. Diese stellten insgesamt drei beschädigte Fenster und sechs gewaltsam geöffnete Türen fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Ob aus den Klassenzimmern etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Lenningen (ES): Motorradfahrer in Pfulbkurve verunglückt

Ein gestürzter Motorradfahrer musste am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Der 18-Jährige war gegen 15 Uhr mit einer Honda auf der L 1212 von der B 465 herkommend in Richtung Schopfloch unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve brach ihm aus bislang ungeklärter Ursache das Hinterrad aus. Im Anschluss verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Der Verunglückte wurde mit vermutlich leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Motorrad beträgt zirka 500 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Unfall mit Rettungswagen

Ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt am Montagmittag in Nürtingen entstanden. Eine 44-Jährige war gegen 13.25 Uhr mit einem Tesla auf der Neuffener Straße vom Amtsgericht herkommend unterwegs. Auf Höhe der Eugenstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts, von der Rettungswache kommenden Rettungswagen einer 25 Jahre alten Frau, die mit eingeschalteten Sondersignalen zu einem Notfall fuhr. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag bei einem Ausflugslokal in der Nähe von Erkenbrechtsweiler ereignet. Ein 36-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz SLK auf der K 1263 unterwegs und wollte nach links auf die K 1262 in Richtung Erkenbrechtsweiler abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Tayron eines 54 Jahre alten Mannes. Die beiden Fahrzeuge wurden abgewiesen und stießen noch mit dem Mini Cooper einer 49-Jährigen zusammen, die an der Einmündung stand. Der Mercedes-Lenker und der VW-Fahrer zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletungen zu und mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Zur Reinigung der Fahrbahn mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausrücken. Der Schaden beläuft sich auf zirka 33.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pfefferspray in Bus versprüht

Jugendliche haben mutmaßlich Pfefferspray am Montagabend in einem Linienbus in Echterdingen versprüht. Die Unbekannten versprühten kurz nach 19.30 Uhr im fahrenden Bus kurz vor der Haltestelle Stadionstraße Pfefferspray und verließen an der Haltestelle schlagartig das Fahrzeug. Im Anschluss rannten sie in Richtung Hauptstraße davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie unerkannt entkommen. Im Bus klagten vier Fahrgäste über Atemwegsreizungen. Eine Behandlung durch den vorsorglich angefahrenen Rettungsdienst war nicht notwendig. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mädchen bei Unfall verletzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Mädchen nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Echterdingen in eine Klinik gebracht werden. Eine 45-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einem Fiat auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Stangenkreisel unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 13-Jährige mit ihrem E-Scooter den linksseitigen Gehweg neben der Leinfelder Straße in Richtung Ortsmitte. Ohne anzuhalten fuhr das Mädchen über den dortigen Fußgängerüberweg und wurde hierbei von dem Pkw der 45-Jährigen erfasst. Die 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Kreuzung Roßberg- / Heinlenstraße entstanden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem VW Multivan die Roßbergstraße von der Neuffenstraße herkommend in Richtung Heinlenstraße. Als er an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Mercedes Vito eines 40-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 31-Jährigen einen vorläufigen Wert von etwa 0,3 Promille ergab, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (rd)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Rottenburg erlitten. Der 26 Jahre alte Radler war gegen 17.20 Uhr auf einem Fußgängerweg in Richtung Dätzweg unterwegs und wollte auf Höhe von Gebäude 8 die Fahrbahn überqueren. Hierbei kollidierte er mit dem Saab eines 64 Jahre alten Mannes, der von der Schadenweilerstraße herkommend unterwegs war. Der 26-Jährige wurde von seinem Fahrrad abgewiesen und stürzte über das Auto. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 6.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag an der Einmündung Ludwigstraße / Nordring entstanden ist. Eine 18-Jährige wollte gegen 4.40 Uhr mit einem VW Golf von der Ludwigstraße aus nach links auf den Nordring abbiegen. Dabei übersah sie offenbar, den vorfahrtsberechtigt von links kommenden Audi 100 eines 31-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Mössingen (TÜ): Unfall auf B27

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B27 bei Bästenhardt nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 74-Jähriger war kurz nach 23 Uhr mit einem Abschleppfahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Bei Bästenhardt wollte er mit eingeschaltetem Warnblinklicht über die durchgezogene Linie hinweg auf die Gegenfahrbahn wechseln, um dort ein liegengebliebenes Fahrzeug aufzuladen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fusion eines 81-Jährigen, der die B27 in Richtung Tübingen befuhr. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Der Ford-Lenker und seine 79 Jahre alte Mitfahrerin erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Unfallstelle war kurz vor 1.30 Uhr geräumt. (rd)

Albstadt (ZAK): Betrug durch Schockanruf (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Albstadt ist am Montag von dreisten Telefonbetrügern um einen sehr teuren Wertgegenstand gebracht worden. Die Frau erhielt um die Mittagszeit einen Telefonanruf, im dem sich eine Anruferin zunächst als Enkelin ausgab und meinte dass ihr Vater, also der Sohn der Seniorin, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung der angeblichen Untersuchungshaft forderten im Anschluss eine selbsternannte Polizistin sowie ein vermeintlicher Staatsanwalt eine hohe Kaution. Die in Sorge versetzte Frau schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab im Laufe des Nachmittags den Wertgegenstand an ihrer Wohnanschrift einem Komplizen der Anrufer. Zu dem Abholer ist bislang lediglich bekannt, dass der Mann relativ klein war und ein langärmeliges Hemd sowie eine schwarze Stoffhose trug. Später flog der Betrug auf. (ms)

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Albstadt (ZAK): Mann in Fachklinik gebracht

Ein sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindlicher Mann musste am Montagabend von den Einsatzkräften in eine Fachklinik gebracht werden. Kurz nach 20 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen in der Brunnenstraße herumlaufenden Mann, der Personen anschreien und Anwohnern mit der Legung eines Feuers gedroht haben soll. Bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen hatte er sich bereits in sein Wohnhaus zurückgezogen. Da sich der Betroffene mehrfach weigerte, seine Wohnungstür zu öffnen, musste das Gebäude schließlich gewaltsam betreten werden. Der Mann wurde unter dem Einsatz eines Diensthundes vorübergehend festgenommen und nach einer ambulanten Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in eine Fachklinik gebracht. Die Haustür wurde von der Feuerwehr wieder verschlossen. (rd)

