Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Diebstahl, Luftunfall, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Tier ausgesetzt

Reutlingen (ots)

Explodierter Stromverteilerkasten

Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe ist am Mittwochabend bei einem nicht alltäglichen Ereignis im Schelmenreuteweg in Reutlingen-Sondelfingen entstanden. Aufgrund eines technischen Defektes explodierte dort gegen 19.00 Uhr ein Stromverteilerkasten. Menschen sind dabei glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort und konnte das entstandene Feuer schnell wieder löschen.

Reutlingen (RT): Diebstahl in Juweliergeschäft

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist es in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt von Reutlingen zu einem dreisten Diebstahl eines hochwertigen Rings gekommen. Zwei Frauen hielten sich im Verkaufsraum des Juweliergeschäfts auf. Eine 61-Jährige entschied sich zum Kauf eines Schmuckstücks und ging mit der Verkäuferin zur Kasse. Ihre 65-jährige Begleiterin nutzte den unbeobachteten Moment aus und entwendete aus der noch geöffneten Auslage einen Ring im Wert von 1.500 Euro. Beide Frauen verließen dann das Geschäft. Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen fahndeten zunächst erfolglos nach der Diebin. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten dann beide Frauen in einer Reutlinger Teilgemeinde angetroffen werden. Die Durchsuchung der Tatverdächtigen führte zum Auffinden des Schmuckstücks, welches sichergestellt werden konnte. Die Beschuldigte erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl.

Metzingen (RT): Radfahrerin schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag hat sich in Metzingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Cube Pedelec auf einem geteerten abschüssigen Waldweg von Kappishäusern Richtung Grafenberg. Aufgrund einer durchgeführten Bremsung überschlug sich die Radfahrerin und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde nach erster Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Kirchheim unter Teck / Nabern (ES): Unglückliche Landung von Leichtflugzeug

Am Sonntagnachmittag hat ein Flugunfall zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein 74-jähriger Pilot meldete gegen 14.20 Uhr über das Polizeirevier Kirchheim, dass er mit seinem Ultraleichtflugzeug, Typ Aeropro, über die Landebahn auf dem Flugplatz Nabern hinaus in ein dortiges Maisfeld geraten sei. Glücklicherweise blieben sowohl er, als auch seine 49-jährige Begleiterin unverletzt. Am Flugzeug selbst entstand augenscheinlich am Propellerbereich ein Sachschaden, der auf circa 2.000 Euro geschätzt wird. Weiterhin wurde durch das Flugzeug Flurschaden an einem Maisfeld und einem Kartoffelacker verursacht.

Ostfildern (ES): Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochnachmittag in der Ruiter Straße in Scharnhausen ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr hielt der 58-jährige Pedelec-Fahrer vor der für ihn rot zeigenden Fußgängerampel nahe der Einmündung zur Straße Vordere Hassen an. In der Folge fuhr der 48-jährige Fahrer eines VW Crafters, welcher in gleicher Richtung wie der Radfahrer unterwegs war, auf diesen auf. Aufgrund der Kollision stürzte der Fahrer des Pedelecs zu Boden und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Tübingen (TÜ): Vernachlässigter Hund

Mit einer empfindlichen Anzeige müssen die Halter eines Hundes rechnen, die ihren Vierbeiner zu Hause zurückgelassen haben. Das Tier fiel am späten Mittwochabend einer Anwohnerin des Eichenweges auf, wie es allein durchs Wohnviertel zog. Bereits Tage zuvor war dies schon einmal der Fall gewesen. Da niemand aufzufinden war, der sich für den Hund verantwortlich zeigte, nahm ihn die Frau bei sich auf. Als eine Streife des Polizeirevier Tübingen den Hund übernahm, um in ins Tierheim zu verbringen, mussten sie feststellen, dass er unterernährt und verwahrlost wirkte. Mit Hilfe einer Handy-Nummer, welche sich am Halsband des Hundes befand, konnten die Halter des Tieres erreicht werden. Ihnen war es nicht möglich sich selbst um ihren Hund zu kümmern, da sie sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub aufhielten.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Am Donnerstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, ist es in Balingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 21-jährige Fahrer eines Pkw Seat Leon befuhr die Straße Bruckrain und bog in die Straße Ränkle ein. Infolge überhöhter Geschwindigkeit und deutlicher alkoholischer Beeinflussung kam der Fahrzeugführer in der Kurve zu weit nach links und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan. Der VW wurde auf einen geparkten Motorroller und dieser dann auf einen geparkten VW T-Roc geschoben. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt, was ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Seat-Fahrers sichergestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 21.500 Euro.

Haigerloch (ZAK): Kollision im Einmündungsbereich

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 463 erlitten. Gegen 16.00 Uhr fuhr der Fahrer der BMW hinter einem geschlossenen Kleintransporter in Richtung B 27. Nachdem der vorausfahrende Kleintransporter nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Owingen abbog, wollte der Kradfahrer an dieser Einmündung weiterhin geradeaus fahren. Ein aus Owingen kommender 55-jähriger Fahrer eines Nissan Micra setzte zu diesem Zeitpunkt nach links zum Abbiegen in Richtung A 81 an und erkannte den Kradfahrer aufgrund des abbiegenden Kleintransporters zu spät. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Nissan. Der 50-Jährige stürzte hierbei zu Boden und wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 4.000 Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell