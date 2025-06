Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand von Sauna; Deckenteile herabgestürzt; Radlerin gestürzt

Reutlingen (ots)

Brand in einer Sauna

Zu einem Saunabrand in der Reutlinger Friedrich-Ebert-Straße mussten am Mittwochvormittag die Rettungskräfte ausrücken. Gegen 9.10 Uhr wurde Rauch aus dem Keller des Wohngebäudes gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer als Abstellraum genutzten Sauna rasch löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Räume verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften und fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit vier Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Teile von Decke in Einkaufscenter heruntergestürzt

Drei Personen sind beim Absturz von Teilen der Decke in einem Einkaufscenter in der Wannweiler Straße in Kirchentellinsfurt am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Auf dem Gebäude wird seit längerer Zeit das Dach saniert. Gegen zwölf Uhr brach auf einer Fläche von 10 x 4 Metern eine hierzu im Inneren abgehängte Deckenkonstruktion ab und stürzte zu Boden. Hierdurch wurden zwei Angestellte sowie eine Kundin leicht verletzt. Die Angestellten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die verletzte Kundin wollte sich falls erforderlich selbstständig zu einem Arzt begeben. Das Einkaufscenter wurde nach dem Unglück vorsorglich evakuiert und für den Kundenverkehr geschlossen. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Deckenabsturzes im Laufe des Mittags vor Ort übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Weiterhin kamen Mitarbeiter des Bauamtes vor Ort. Im Laufe des Nachmittags konnte der größte Teil des Einkaufscenters wieder geöffnet werden. Lediglich die vom Absturz betroffenen Geschäfte mussten bis auf Weiteres geschlossen bleiben. (ms)

Esslingen (ES): Radlerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 62-jährige Radlerin bei einem Sturz am Dienstagabend in der Straße Entennest erlitten. Die Frau befuhr gegen 18.45 Uhr mit einem Bekannten die Straße, als sie ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

