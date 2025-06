Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin dreist bestohlen, Unfälle mit Verletzten, Parfum von hohem Wert geraubt

Reutlingen (ots)

Seniorin bestohlen (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin aus dem Stadtteil Voller Brunnen ist am Freitagvormittag von einem Unbekannten bestohlen worden. Gegen 10.30 Uhr klingelte der Unbekannte an der Tür des Wohnhauses in der Einsteinstraße und gab der Seniorin gegenüber an, in städtischem Auftrag Überprüfungen im Inneren des Hauses durchführen zu müssen. Daraufhin begab sich der Unbekannte ins Innere und entwendete eine Kassette, in der sich unter anderem Bargeld und Schmuck befanden. Ohne dass die Seniorin reagieren konnte, ergriff der Mann nach nur kurzer Zeit samt der Kassette die Flucht. Wenig später verständigte die Geschädigte die Polizei. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alter und etwa 168 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er hat kurze glatte braune Haare und war mit einem T-Shirt samt dunkler Jeanshose bekleidet. Zeugen, die insbesondere am Vormittag im Bereich der Einsteinsteinstraße und im Stadtteil Voller Brunnen eine entsprechende Person gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9611-0 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (rd)

Nürtingen (ES): Radlerin gestürzt

Eine Seniorin ist am Freitagmorgen in der Europastraße mit ihrem Rad gestürzt. Zwischen den Einmündungen mit der Hechinger- und der Steinenbergstraße fuhr die 83-Jährige gegen 8.30 Uhr von der Fahrbahn auf den angrenzenden Gehweg. Beim anschließenden Absteigen verlor sie offenbar das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Seniorin zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Parfum von hohem Wert geraubt (Zeugenaufruf)

Parfum im Wert von mehreren hunderttausend Euro ist in der Nacht zum Freitag aus einem Lkw geraubt worden. Ein 38-Jähriger parkte in der Zeit von 22.30 Uhr bis 7.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Schmellbachtal neben der L 1192 zwischen Oberaichen und Stuttgart-Rohr nahe der Autobahn A 8. Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum gewaltsam den Auflieger des Sattelzugs auf und nahmen fast die gesamte Ladung an hochwertigem Parfum mit. Der Fahrer hatte die Nacht in der Fahrerkabine verbracht. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend unter Telefon 0711/3990-0 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes nahe der Betriebsausfahrt der Autobahn gemacht haben. Zum Abtransport müssen ein oder mehrere größere Fahrzeuge verwendet worden sein. Weiterhin werden Hinweise zum Verbleib der mehrere Dutzend Paletten umfassenden Beute erbeten. (ms)

Beuren (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 1210 bei Beuren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-Jährige war gegen 15.25 Uhr auf der Landstraße vom Tunnel herkommend in Richtung Owen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und blieb im Grünstreifen stehen. Zeugen sowie eine unmittelbar danach eintreffende Polizeistreife leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Nachfolgend musste die Frau mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Es war geringer Sachschaden entstanden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell