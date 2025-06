Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sexuelle Belästigungen im Freibad; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Zeugen zu gefährlicher Fahrweise gesucht; Brand; Einbruch

Sexuelle Belästigungen im Freibad

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen zwei 20 und 22 Jahre alte Männer. Die Tatverdächtigen befanden sich im Reutlinger Freibad und sollen dort im Wellenbecken mindestens vier weibliche Badegäste im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren unsittlich angefasst haben. Die Geschädigten haben sich daraufhin an das Personal des Freibads gewandt, woraufhin die Polizei kurz vor 18.30 Uhr verständigt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten auf freien Fuß entlassen. (ms)

Reutlingen (RT): Nach Unfall davongefahren

Einen hohen Sachschaden hat ein flüchtiger Unfallverursacher am Donnerstagmorgen in der Sondelfinger Straße hinterlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr vermutlich ein 31-Jähriger gegen 7.45 Uhr mit einem Mercerdes-Benz Sprinter rückwärts. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Pkw, der auf ein weiteres Auto geschoben wurde, welches noch mit einem Garagentor kollidierte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. (ms)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung auf Parkplatz (Zeugenaufruf)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz Markwasen in der Hermann-Hesse-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie später am Abend bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, kam es gegen 15.30 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einer 35-Jährigen und dem Fahrer eines Pkw, der in die Parklücke fuhr, die ihr 34 Jahre alte Begleiter offenbar freihalten wollte, sodass die 35-Jährige einparken konnte. Anschließend stiegen die Insassen des Wagens, drei Männer und eine Frau, aus. Die unbekannten Männer sollen daraufhin auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen und wollte sich nach der Erstattung der Anzeige selbstständig in ärztliche Untersuchung begeben. Bei dem Fahrer des Pkw soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten und etwa 165 Zentimeter großen Mann mit grauer Halbglatze handeln. Die beiden anderen Männer waren etwa 30 Jahre alt, rund 185 Zentimeter groß und hatten schwarze kurze Haare. Die Frau war etwa 45 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß. Sie hat schwarze schulterlange Haare. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Eningen (RT): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B312 entstanden. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Seat Cupra die Bundesstraße vom Scheibengipfeltunnel herkommend in Richtung Eningen. Als er von der Einfädelspur auf die Fahrspur in Richtung Pfullingen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Cupra und dem bereits dort fahrenden Morgan Plus 8 eines 67-Jährigen. Der Morgan geriet daraufhin ins Schleudern und kam quer auf der Straße zum Stehen. Beide beteiligten Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (rd)

Metzingen (RT): Radfahrer verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein verunglückter Radfahrer am Donnerstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 34-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg im Kastanienweg bergabwärts. Hierbei überholte er eine vorausfahrende Radlerin und kam hierbei in den sich neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Beim Gegenlenken, um zurück auf die betonierte Fahrbahn zu gelangen, kam der Mann zu Fall und stürzte kopfüber zu Boden. Er hatte keinen Helm getragen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): Hinweis auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ulm mit Bezug nach Münsingen

Esslingen (ES): Drei Biker bei Verkehrsunfall verletzt

Drei Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Römerstraße verletzt worden. Gegen 19.40 Uhr befuhr eine vierköpfige Biker-Gruppe die Straße in Richtung Segelflugplatz. Im Bereich eines Reitvereins wollte ein vorausfahrender Pkw nach links auf das Grundstück abbiegen und bremste verkehrsbedingt. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr die an dritter Stelle fahrende 25-Jährige daraufhin mit ihrer KTM auf die davorfahrenden KTM-Lenker im Alter von 21 und 24 Jahren auf, die den langsamer werdenden Pkw bemerkt und rechtzeitig gebremst hatten. Infolge der Kollision zog sich die 25-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch die beiden vorausfahrenden KTM-Lenker wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Ihre Zweiräder blieben fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Filderstadt (ES): Zeugen zu gefährlicher Fahrweise gesucht

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Mittwochnachmittag gegen eine 78 Jahre alte Frau. Diese war gegen 14.50 Uhr mit einem schwarzen BMW von Sielmingen in Richtung Bonlanden unterwegs. Zeugenangaben zufolge soll sie dabei etwa in der Mitte der beiden Fahrspuren gefahren sein, sodass offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer dem BMW ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 78-Jährige konnte in der Ortsmitte von Bonlanden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Die BMW-Fahrerin musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder eventuell durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rd)

Lenningen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein gestürzter Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Der 20-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr mit seiner Kawasaki die B 465 von Gutenberg herkommend in Richtung Schlatterhöhe. Nach der letzten 180°-Kurve kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Biker streifte mit seinem Motorrad im Anschluss zunächst an der Leitplanke entlang, fuhr danach einen großen Bogen über die angrenzende Wiese und geriet anschließend auf die Straße zurück. Dort stürzte der Biker von seiner Kawasaki und rutschte noch etwa 15 Meter über die Fahrbahn. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste eine gestürzte Radfahrerin am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 66-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pedelec die Nürtinger Stadtbrücke vom Hallenbad herkommend auf dem linksseitigen Gehweg. Am Ende der Brücke wollte sie vor dem dortigen Kreisverkehr den Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei stieß sie gegen den hohen Bordstein und stürzte von ihrem Rad. Die Verunglückte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): An geparktem Pkw hängengeblieben

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Baisingen erlitten. Die 47 Jahre alte Frau war kurz vor 12.30 Uhr mit ihrer Honda auf der Göttelfinger Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb sie an einem geparkten Mercedes-Benz hängen und stürzte auf die Fahrbahn. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Ohne Helm von Roller gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein 31-Jähriger am Donnerstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befand sich gegen 21.20 Uhr ohne Helm als Mitfahrer auf einem Motorroller, der von einem Jugendlichen gelenkt wurde. Beim Befahren einer Kurve der Tannensteigstraße stürzte der 31-Jährige von dem Zweirad und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Starzach (TÜ): Hase ausgewichen und gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Kawasaki-Lenker bei einem Sturz am Donnerstagvormittag auf der K6929 erlitten. Der Biker befuhr kurz nach elf Uhr die Kreisstraße zwischen Wachendorf und Bieringen, als er im Bereich der Abzweigung zur Straße Holzwiesen eigenen Angaben zufolge einem die Straße querenden Hasen auswich. Dabei kam der Biker von der Straße ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 500 Euro beziffert. (rd)

Straßberg (ZAK): Mountainbiker gestürzt

Ein Mountainbiker ist am Donnerstagabend infolge eines Fahrfehlers gestürzt. Der 43-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit Bekannten auf dem Radweg von Kaiseringen in Richtung Straßberg unterwegs. Dabei bremste er offenbar zu stark und überschlug sich über den Lenker des Rads. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Seine Bekannten kümmerten sich um das Zweirad des 43-Jährigen. (rd)

Albstadt (ZAK): Brand von Altpapier-Container (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Albstadt nach dem Brand eines Altpapier-Containers am Donnerstagnachmittag bei einer Firma in der Goethestraße. Gegen 16.40 Uhr bemerkten mehrere Zeugen den unweit der Gebäudefassade in Brand stehenden Container und wählten den Notruf. Die Flammen konnten von einer Streifenwagenbesatzung und der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, gelöscht werden. Durch den Brand und die Hitzeentwicklung wurden die Fensterscheiben und die Fassade der angrenzenden Halle beschädigt. Zudem wurden ein in der Nähe stehender Bürocontainer sowie VW Crafter in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Da vor dem Ausbruch des Feuers zwei unbekannte Jugendliche im Bereich des Containers gesehen worden waren, wurde eine Fahndung eingeleitet. Diese verlief negativ. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag im Bereich der Goethe- oder der Espenstraße verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 zu melden. (rd)

Albstadt (ZAK): Radler in Skatepark gestürzt

Wohl schwere Verletzungen hat ein 48-Jähriger am Donnerstagabend beim Sturz von seinem Fahrrad im Skatepark in der Schmiechastraße erlitten. Der Radler stürzte gegen 22.10 Uhr infolge eines Stunts von einer Rampe zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um sein Fahrrad. (rd)

Albstadt (ZAK): Frau gestürzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht dringend nach Zeugen zum Sturz einer Frau am Donnerstagmittag in Onstmettingen. Eine Zeugin bemerkte kurz vor 13 Uhr eine schwerverletzte Frau, die mehrere Meter neben ihrem Fahrzeug auf der Fahrbahn in der Hohbergstraße lag. An dem Pkw war die Fahrertür geöffnet. Bislang ist völlig unklar, warum die 69-Jährige zu Boden stürzte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (ms)

Albstadt (ZAK): In Holzscheune eingebrochen

In eine Holzscheune am Ortsrand von Laufen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 22.15 Uhr bis 7.30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein eingeschlagenes Fenster in die als Maschinenhalle eines Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebs genutzte Scheune. Zuvor hatten ein Verschlag und eine Tür dem Einbrecher standgehalten. Beim Durchwühlen der Schränke und der Fahrzeuge in dem Gebäude erbeutete der Täter Bargeld und Zigaretten in bislang unbekanntem Wert. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

