Ulm (ots) - Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6058437) ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Unfall bei Berghülen, bei dem ein 22-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Wie später bekannt wurde erlag der Mann noch am Mittwoch in einer Klinik seinen Verletzungen. ...

