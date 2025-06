Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte die Polizei in Ulm Poser und Tuner.

Ulm (ots)

Am Mittwochabend trafen sich mehrere hundert Personen der Poser- und Tuning-Szene auf einem Parkplatz in der Friedrichsau. Um Verkehrsverstöße, darunter auch Lärmbelästigungen zu unterbinden, war die Polizei Ulm mit zahlreichen Kräften im Stadtgebiet im Einsatz. Dabei bekam das Polizeipräsidium Ulm auch Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz.

Bereits gegen 23 Uhr verließ die Poser-Szene mit ihren Fahrzeugen Ulm in Richtung Industriegebiet Donautal und anschließend nach Ulm-Lehr. Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 60 PKWs der Poser- und Tuningszene. Ein Gutachter stellte an fünf Fahrzeugen erhebliche Mängel fest. Drei der Autos waren so tief, dass die Räder am Radkasten streiften. In den beiden weiteren Fällen erfolgte keine Abnahme von verbauten Teile durch einen Sachverständigen. Bei allen fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen und die Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

Einen 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, nachdem er sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6058622).

Insgesamt mussten 15 Personen und Fahrzeuge beanstandet werden. Gegen 3 Uhr waren die Kontrollen beendet.

Die Ulmer Polizei kündigt weitere Kontrollen dieser Art in Ulm sowie auch den Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm an. Zur Sicherheit aller. An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

