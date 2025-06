Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Donnerstag ein 22-Jähriger.

Ulm (ots)

Gegen 02:15 Uhr driftete der junge Mann mit seinem BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Ulm-Lehr. Eine vor Ort befindliche Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West wollte ihn daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 22-Jährige missachtete jedoch die Anhalte Signale der Beamten und flüchtete von dem Parkplatz. Hierzu schaltete er das Licht an seinem BMW aus und fuhr innerorts mit über 100 km/h in Richtung B10. Dort beschleunigte er auf über 150 km/h und setzte seine Flucht fort. Die Polizisten verfolgten den Verkehrsrowdy. Nach kurzer Verfolgungsfahrt brach dieser die Flucht noch auf der B10 ab und wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sowohl sein Führerschein als auch sein BMW beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der junge Mann wieder entlassen. In der Folge wird er sich wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu verantworten haben.

