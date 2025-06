Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag lieferte sich ein Audi-Fahrer in Ulm eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Heidenheimer Straße einen Audifahrer kontrollieren. Der gab daraufhin Vollgas. Die Streife fuhr dem weißen Audi A5 mit HH-Kennzeichen in Richtung Stuttgarter Straße hinterher, um eine Kontrolle durchzuführen. Der Audi-Fahrer missachtete jegliche Anhaltezeichen und raste innerorts mit rund 120 km/h in Richtung Ulm-Jungingen. Anschließend setzte er seine Flucht über die K9911 (Stuttgarter Straße) fort, überholte mehrere Fahrzeuge und beschleunigte zeitweise auf etwa 170 km/h. Dabei überfuhr er auch mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Über Ulm-Lehr fuhr er in den Lehrer-Tal-Weg und von dort auf den Verbindungsweg einer Kleingartenanlage Richtung Mähringer Weg ab. Dort streifte er eine Hecke und ein geparktes Auto. Am Ende des Verbindungswegs endete die Fahrt und der Fahrer hielt vor einem Betonpoller an. Der verhinderte die Weiterfahrt. Anschließend flüchteten Fahrer und Beifahrer zu Fuß. Während dem Fahrer die Flucht gelang, konnte eine Streife den 20-jährigen Beifahrer widerstandslos festnehmen.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrer aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Tel. 07392/9630-320 zu melden. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer unberechtigt mit einem unterschlagenen Mietfahrzeug unterwegs gewesen sein.

