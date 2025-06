Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Wechselgeldbetrüger in der Göppinger Innenstadt unterwegs

Ulm (ots)

Beim Polizeirevier Göppingen ging der Hinweis über Fälle von versuchtem Wechselgeldbetrug ein. In zwei bekannten Fällen war der Täter bislang erfolgreich. Diese fanden jeweils am Vormittag des 18.06.2025 und etwa um den 18.04.2025 statt. Der bislang unbekannte Betrüger ist ein Mann, der auf 40-50 Jahre geschätzt wird. Er hat ein südländisches Aussehen und wirkt wohl ordentlich und gepflegt. Der Täter hat dunkles, schütteres Haar und ist etwa 170cm groß bei normaler Statur. Der Unbekannte verwickelte in beiden Fällen die Geschädigten in ein Gespräch um ein 2-Euro Stück zu wechseln. Im Gespräch wechselte er das Thema, wodurch die Geschädigten bewusst abgelenkt wurden. Hierbei entwendete der Trickbetrüger Bargeld von den Geschädigten. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.07161/63-2360 um Zeugenhinweise. Die Polizei rät zu Achtsamkeit, wenn Ihnen derartiges Verhalten auffällt.

Tipps der Polizei: Zeigen Sie Mut "zur Unhöflichkeit". Verprellen Sie lieber Fremde, bevor Sie bestohlen werden. Lassen Sie Fremde nicht in Ihre Geldbörse schauen. Lassen Sie sich nicht beim Wechseln helfen. Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben. Sind Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden. Achten Sie auf die Fahrzeuge, die nach einem "Geldwechselgeschäft" wegfahren und merken Sie sich bitte das Kennzeichen. Verständigen Sie die Polizei.

