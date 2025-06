Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ohne Führerschein Unfall verursacht

Am Dienstag kam ein Rollerfahrer leicht verletzt in eine Klinik in Laupheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Der 18-jährige Peugeot-Lenker fuhr auf der Rabenstraße in Richtung Biberacher Straße. An der dortigen Bushaltestelle kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Roller-Fahrer stieß frontal gegen den dort stehenden Bus. Der 18-Jährige flüchtete zunächst. Kurze Zeit später kam er an die Unfallstelle zurück. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamte des Polizeireviers Laupheim fest, dass der Fahrer den Roller von einen Freund, ohne dessen Wissen, benutzte. Im Besitz eines Führerscheins war er nicht. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

++++ 1171994(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell