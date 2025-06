Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gegen geparktes Auto gefahren

Am Dienstagmorgen kam ein 65-Jähriger in Geislingen von der Straße ab.

Ulm (ots)

Der Peugeot-Fahrer fuhr um 08.30 Uhr in der Rheinlandstraße in Richtung Stadtmitte. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Durch den starken Aufprall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Der 65-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Polizeirevier Eislingen schätzt den Schaden insgesamt auf etwa 13.000 Euro.

++++ 1165467(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell