Am Mittwoch stießen in Geislingen zwei Fahrzeuge zusammen.

Um 7.40 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Mercedes in der Wiesensteiger Straße unterwegs. Die Autofahrerin wollte nach links in die Türkheimer Straße einfahren. An der Einmündung achtete sie nicht auf eine 33-Jährige mit ihrem Kia. Die kam auf der abknickenden Vorfahrtstraße von links und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 35.000 Euro. Der Kia musste abgeschleppt werden.

