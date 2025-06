Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht

Am Dienstag missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt eines Radlers.

Ulm (ots)

Um 18.15 Uhr war ein Ford-Fahrer im Pommernweg unterwegs. An der Einmündung wollte der 19-Jährige mit seinem Auto in die Kreisstraße einfahren. Von rechts kam ein 56-jähriger Radfahrer. Der befuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Kreisstraße und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radler erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl der Autofahrer aufgrund der tief stehenden Sonne den Radfahrer übersehen haben. Der Sachschaden am Auto wird auf 8.000 Euro, der dam Pedelec auf 200 Euro geschätzt.

