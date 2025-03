Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorsicht Betrüger: Arglose Hilfe von Passanten ausgenutzt

Erfurt (ots)

Wie schon in Jena, kam es auch in Erfurt in den vergangenen Wochen zu mindestens zwei Betrugsfällen mit der Masche "Bankkarte gesperrt". Dabei sprachen Betrüger in englischer Sprache die beiden 18 und 21 Jahre alten Geschädigten in der Erfurter Innenstadt an. Unter dem Vorwand, die eigene Bankkarte sei defekt oder gesperrt, baten sie um Hilfe. Als die beiden Geschädigten einwilligten, nahmen die Täter ihr Handy zur Hand und täuschten eine Überweisung auf die Konten der Hilfsbereiten vor. Im Anschluss übergaben die ahnungslosen Geschädigten den Betrügern den vereinbarten Betrag in bar. Da die Überweisungen nur vorgetäuscht waren, kam es zu keinem tatsächlichen Zahlungseingang auf den Konten der hilfsbereiten Passanten. Die Erfurter Polizei rät dringend zur Vorsicht bei solchen Hilfegesuchen und bittet mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte, sich zu melden. (DS)

