LPI-EF: Teure Abkürzung über den Wirtschaftsweg

Sömmerda (ots) - Im Tatzeitraum vom 19.03.2025 bis 24.03.2025 versuchten Unbekannte, in ein Umspannwerk in Sömmerda einzubrechen. Die Täter beschädigten zunächst den Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände. Dort versuchten sie vergeblich, einen Baucontainer aufzubrechen. Ob sie bei der Tat gestört wurden, ist bislang unklar. Ein Eindringen in den Container gelang den Unbekannten jedenfalls nicht. Der ...

