POL-UL: (UL) Berghülen - Bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch kam es bei Berghülen zum Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Sattelzug.

Ulm (ots)

Um 13.08 Uhr war ein 22-jähriger auf der L1230 von Berghülen in Richtung Blaubeuren unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Audi A5 Sportback, bei geradem Streckenverlauf, auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 50-Jähriger mit einem Sattelzug entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Autofahrer erlitt durch den heftigen Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Abschlepper bargen die total beschädigten Fahrzeuge.

Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 100.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung des Trümmerfelds durch die Feuerwehr musste die Landstraße aus beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Die Sperrung wird voraussichtlich noch für weitere ein bis zwei Stunden andauern. (Stand: 16 Uhr)

