Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mögliche Straßenverkehrsgefährdung/Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht.

Alzey (ots)

Wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (sog. Alleinrennen) ermittelt die Polizei Alzey gegen einen 26 Jahre alten Mann. Nach Angaben von Zeugen befuhr dieser am Donnerstag den 08.05.2025 gegen 22:25 Uhr die Nibelungenstraße in Alzey in Richtung Kreisverkehr Schafhäuer Straße und beschleunigte sein Fahrzeug stark und fuhr deutlich zu schnell. Im Bereich der Einmündung zur Ostdeutschen Straße sei es dann zu einer Beinahekollission mit einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen, welcher aus der Ostdeutschen Straße in die Nibelungenstraße einbog. Im weiteren Verlauf fuhr der Tatverdächtige mit seinem Pkw dann über das Gelände einer Tankstelle auf die Schafhäuer Straße auf. Im Bereich zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen kam es dann zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug, wobei sich eine Insassin dieses Fahrzeuges und der Tatverdächtige leichte Verletzungen zuzogen.

Die Polizei Alzey sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin, welcher mit seinem Fahrzeug aus der Ostdeutschen Straße in die Nibelungenstraße einbog als Zeugen. Er/Sie oder weitere Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

