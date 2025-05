Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug.

Osthofen (ots)

Am Donnerstag, den 08.05.2025, kam es in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 04:39 Uhr in der Karl-Ullrich-Straße in Osthofen zu einem Diebstahl aus einem geparkten Kraftfahrzeug. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere Baumaschinen und flüchteten anschließend vermutlich in einem dunklen Kleinwagen vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell