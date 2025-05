POL-PDWO: Gundersheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eckelsheim (ots) - Am Montagmorgen, gegen 10.21 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Wöllstein kommend die Hauptstraße in Eckelsheim. An der Einmündung zur Bellerkirchstraße bog der unbekannte Lkw-Fahrer nach rechts in die Bellerkirchstraße ab. Hierbei kam es vermutlich aufgrund beengter Straßenverhältnisse in Verbindung mit Unachtsamkeit zu einer Kollision der ...

mehr