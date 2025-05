Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Armsheim - Dieseldiebstahl auf Firmengelände

Armsheim (ots)

In der Zeit von Freitag, ca. 17.00 Uhr, bis Montag, ca. 07.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Umzäunung eines Firmengeländes in der Straße, Am Bahnhof, auf. Auf dem Firmengelände begaben sich die Täter zu mehreren Baumaschinen, hebelten die Tankabdeckungen auf und entwendeten insgesamt ca. 1500 L Diesel. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

