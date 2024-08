Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Hausfassade gefahren

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (7. August, 20 Uhr) einen flüchtigen Autofahrer im Bereich Dittfeldstraße / Lehnackerstraße gestoppt. Der 18-Jährige sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden - doch statt zu bremsen, drückte er aufs Gaspedal und flüchtete. Ein paar Meter weiter endete seine Fahrt in einer Hausfassade, die leicht beschädigt wurde. Der junge Mann versuchte vor den Einsatzkräften wegzurennen, doch die Polizisten waren schneller. In einer Kleingartenanlage fassten die Beamten den 18-Jährigen. Jetzt stellte sich heraus, warum er nicht kontrolliert werden wollte: Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte Cannabis konsumiert. Ein Drogenvortest verlief positiv. Zudem war an dem Auto ein Kennzeichen angebracht, welches für ein anderes Fahrzeug ausgegeben ist. Er muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell