Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eckelsheim - Verkehrsunfallflucht an Hauswand

Eckelsheim (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10.21 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Wöllstein kommend die Hauptstraße in Eckelsheim. An der Einmündung zur Bellerkirchstraße bog der unbekannte Lkw-Fahrer nach rechts in die Bellerkirchstraße ab. Hierbei kam es vermutlich aufgrund beengter Straßenverhältnisse in Verbindung mit Unachtsamkeit zu einer Kollision der Beifahrerseite des Lkws mit der Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße. Im Anschluss stieß der Lkw-Fahrer mit der Fahrerseite gegen die Hauswand des gegenüberliegenden Wohnanwesens in der Bellerkirchstraße. Ein geschädigter Anwohner bemerkte den Anstoß an seinem Gebäude und begab sich zur Straße, wo er einen Lkw wahrnehmen konnte, der sich in Richtung Wendelsheim entfernte. An den beiden beschädigten Häusern entstand ein Gesamtschaden von ca. 3800 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell