Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250502-2-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Schwedeneck gesucht

Schwedeneck ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 30.04.2025 zwischen 14.00 - 14.10 Uhr kam es zu einer Körperverletzung und Beleidigung in der Straße Steinberg in Schwedeneck.

Eine offensichtlich alkoholisierte männliche Person lag in Sichtweite zum Netto Markt auf einer Grünfläche im Gras, er hatte eine leicht blutende Kopfwunde.

Ein Ehepaar, 60 und 64 Jahre alt, sahen den Mann im Gras liegen und fragten diesen, ob sie ihm helfen könnten. Der Mann stand daraufhin auf und wurde dem Ehepaar gegenüber sofort aggressiv. Er beschimpfte das Ehepaar und versuchte, dieses sogar zu schlagen. Es kam dann zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 64 jährigen Geschädigten und dem anderen Mann, danach rief das Ehepaar die Polizei, woraufhin der ihnen fremde Mann flüchtete.

Der flüchtige Mann war ca. 30 Jahre alt, er hatte blonde Haare, bekleidet war der Mann mit einer grünen Jacke und Pullover, er war stark alkoholisiert und hatte eine blutende Wunde am Kopf.

Die Polizei in Schwedeneck sucht jetzt nach Zeugen für den Vorfall. Wer hat den Vorfall beobachten können, wer kann Hinweise auf den Verbleib des flüchtenden Mannes geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Schwedeneck unter der Rufnummer 04308-410.

Sönke Petersen

