POL-NMS: 250430-2-pdnms Zeugen und Beteiligter nach Verkehrsunfallflucht in Osterstedt gesucht

Neumünster (ots) - Am heutigen Mittag gegen 13.00 Uhr meldete eine Mutter über den Polizeinotruf 110 ihren 7 jährigen Sohn als vermisst, der Junge hatte einige Minuten zuvor das Grundstück in der Straße Einfelder Schanze verlassen und war weggelaufen. Ein Fahrradfahrer hatte den Jungen noch am Einfelder See gesehen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung vom 1. ...

mehr