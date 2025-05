POL-PDWO: Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt

Osthofen (ots) - Am Donnerstag, den 08.05.2025, kam es in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 04:39 Uhr in der Karl-Ullrich-Straße in Osthofen zu einem Diebstahl aus einem geparkten Kraftfahrzeug. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere Baumaschinen und flüchteten anschließend vermutlich in einem dunklen ...

