POL-RT: Zahlreiche Verkehrsdelikte, Bedrohung mit Axt, schadensträchtiger Gebäudebrand, Einbruch in Hochschule

Mit Axt bedroht und Beamte beleidigt

Wegen zahlreicher Straftaten ermittelt das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen 22-Jährigen, welcher am Samstagabend in negativer Form im Industriegebiet In Laisen aufgefallen ist. Gegen 20 Uhr beleidigte der 22-Jährige zunächst eine ihm unbekannte 20-Jährige und deren 24 Jahre alten Begleiter mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Zudem bedrohte er die Beiden zunächst verbal und nahm anschließend eine mit sich geführte Axt in die Hand, woraufhin sich die Geschädigten entfernten und die Polizei alarmierten. Während der Sachverhalt durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen vor Ort aufgenommen wurde, fuhr der 22-jährige Beschuldigte mit einem Pedelec an den Einsatzkräften vorbei und wurde durch die Beamten angesprochen. Hier verhielt er sich direkt aggressiv und beleidigte eine Polizeibeamtin. Direkt im Anschluss schlug er nun mit seinem Kopf absichtlich gegen einen geparkten Pkw, wobei dieser beschädigt wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden kann jedoch bislang nicht beziffert werden. Die Axt führte der 22-Jährige nicht mehr mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 22-Jährige unter Androhung einer Gewahrsamnahme einen entsprechenden Platzverweis. Da der 22-Jährige beim Wegfahren jedoch noch alle eingesetzten Beamten beleidigte, muss er sich neben den anderen Delikten auch hierfür strafrechtlich verantworten.

Zwiefalten (RT): Entsorgte Holzkohle verursacht Brand

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei wegen eines gemeldeten Brandes ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ostlandstraße in Zwiefalten gekommen. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Anwohner der Integrierten Rettungsleitstelle telefonisch einen Heckenbrand gemeldet, der auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen drohe. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung hatte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort war, bereits mit dem Löschen der zehn Meter langen und etwa vier Meter hohen Thujahecke begonnen. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnte zudem eine beinahe vollständig abgebrannte Restmülltonne festgestellt werden. Die Bewohner hatten am Freitagnachmittag offensichtlich gegrillt und die übrig gebliebene Holzkohle eigenen Angaben zu Folge anschließend in einer Feuerschalte entsorgt. Da in der beschädigten Mülltonne Holzkohlereste festgestellt werden konnten, bedarf es weiterer Ermittlungen durch den Polizeiposten Zwiefalten zur Brandursache. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde ein neben der Thujahecke stehender Pkw stark beschädigt, am Nachbargebäude ging aus selbigem Grund zudem ein Fenster zu Bruch. Der Gesamtschaden wird derzeit mit etwa 15.000 Euro beziffert. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Esslingen (ES): Diebe suchen Hochschule auf

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt derzeit gegen einen oder mehrere unbekannte Täter, die bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hochschule Esslingen in der Kanalstraße drei Lebensmittelautomaten aufgebrochen haben. Im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 7 Uhr wurden ein Snack-, ein Kaffee- und ein Getränkeautomat mittels unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld in bislang nicht bekannter Höhe entwendet. Der an den Snackautomaten entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Dettingen unter Teck (ES): Betrunken mit E-Scooter gefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ein erheblich betrunkener E-Scooter-Fahrer auf der Gutenberger Straße zwischen Owen und Dettingen u. T. durch die Polizei kontrolliert und anschließend aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 0.20 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der deutliche Schlangenlinien fuhr und daher einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bei dem 35 Jahre Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung von deutlich über einem Promille. Da zudem noch der Verdacht einer Drogenbeeinflussung im Raum stand, sollte bei dem 35-Jährigen im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten dem 35-Jährigen hierfür noch an der Kontrollörtlichkeit Handschellen angelegt werden. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle wurde zudem festgestellt, für den E-Scooter bereits seit längerem kein Versicherungsschutz mehr bestanden hatte. Somit sieht der E-Scooter-Fahrer nun Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er sich dann ohne Fahrzeug auf den Nachhauseweg begeben.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Verkehrskontrolle geraten

Beamte der Verkehrspolizei Tübingen haben am Samstagnachmittag in Rottenburg bei einer Verkehrskontrolle den sogenannten richtigen Riecher gehabt. Gegen 16 Uhr wurde in der Felix-Wankel-Straße der 38 Jahre alte Fahrer eines VW Transporters einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer, weswegen er sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen musste. Eine für Deutschland gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, seine ausländische Fahrerlaubnis wurde im Verlauf der Maßnahmen einbehalten. Zudem wurde festgestellt, dass der 38-Jährige wegen einer offenen Geldstrafe zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die vierstellige Geldstrafe jedoch vor Ort begleichen konnte, wurde der 38-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun weiteren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.

Hirrlingen (TÜ): PKW-Brand greift auf Wohnhaus über

Am Samstagnachmittag ist es in der Hechinger Straße zu einem schadensträchtigen Brand eines Zweifamilienhauses gekommen. Gegen 15.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Tübingen zunächst der Brand eines PKW gemeldet, welcher auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen drohte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnhaus jedoch bereits in Flammen. Die Bewohner des Hauses hatten dieses zuvor rechtzeitig verlassen können. Beim derzeitigen Ermittlungsstand hatte zunächst ein direkt am Wohnhaus unter einem Vordach geparkter PKW der Marke Citroen augenscheinlich aufgrund eines technischen Defekts zu brennen begonnen. Das Feuer griff in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über, hierbei brannte der Dachstuhl vollständig aus. Am Wohngebäude, welches aktuell nicht mehr bewohnbar ist, entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro. Der Schaden am PKW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Hausbewohner kamen allesamt privat unter. Die Feuerwehren Hirrlingen, Rangendingen, Rottenburg und Tübingen waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 83 Einsatzkräften und das THW mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften vor Ort. Der vorsorglich verständigte Rettungsdienst war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen eingesetzt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen, bei welchen auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei unterstützen.

Hirrlingen (TÜ): Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen ermittelt derzeit gegen einen 19 Jahre alten Mann wegen mehrerer Straftaten, nachdem dieser in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Kurz vor Mitternacht hatten Beamte der Verkehrspolizei Tübingen in Hirrlingen eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei fiel ein VW Passat auf, welcher immer wieder im Industriegebiet hin- und herfuhr und augenscheinlich die Kontrollstelle umgehen wollte. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens fuhren die Beamten dem Pkw hinterher und unterzogen den Fahrer schließlich in der Weberstraße einer entsprechenden Kontrolle. Hier konnte festgestellt werden, dass der 19-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab bei dem Fahrer einen Wert von weit über 2,5 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen zu dem VW Passat stellte sich dann auch noch heraus, dass der 19-Jährige den Pkw seines Stiefvaters ohne dessen Wissen unbefugt in Gebrauch genommen hatte.

Albstadt (ZAK): Rollstuhlfahrer gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist ein verunglückter Rollstuhlfahrer am Samstagmittag nach einem Unfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 34-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr mit seinem elektrischen Rollstuhl die Georg-Büchner-Straße, als er ohne Fremdbeteiligung eine Böschung runterfuhr und hierbei stürzte. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der zunächst angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Rollstuhl wurde von verständigten Angehörigen des Verunglückten an der Unfallstelle abgeholt.

Bisingen (ZAK): Fußgängerin angefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Hauptstraße in Bisingen erlitten. Eine 85-Jährige befuhr gegen 8.45 Uhr mit ihrem Opel Meriva die Hauptstraße in Richtung Grosselfingen. An einem Fußgängerüberweg erfasste die Seniorin mit ihrem Pkw eine 16 Jahre alte Fußgängerin, welche die Straße ordnungsgemäß an dem Zebrastreifen überqueren wollte. Die 16-Jährige wurde bei dem Aufprall auf das Fahrzeug geladen und dann auf die Fahrbahn abgewiesen. Bei dem Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zur weiteren Untersuchung wurde sie anschließend in eine nahegelegene Klinik verbracht.

