Polizei Düren

POL-DN: Weihnachten ohne böse Überraschungen - Schützen Sie Ihr Zuhause, denn für Diebe ist es die lukrativste Zeit des Jahres

Kreis Düren (ots)

In wenigen Tagen ist Weihnachten - die besinnlichste Zeit des Jahres. Gemeinsam mit der Familie in die Christmette, große Familienfeiern und ein gemütlicher Verdauungsspaziergang nach dem Festmahl gehören für viele zu den Traditionen dieser besonderen Tage. Doch während die Menschen die Feiertage genießen, wittern Einbrecher ihre Chance: Schmuck, Uhren, Elektronik und Geldgeschenke - unter dem Weihnachtsbaum findet sich so manches, das Diebe anzieht.

Die Weihnachtszeit ist besonders lukrativ für Einbrecher, denn es ist oft einfach zu erkennen, ob ein Zuhause leer steht. Um sicherzustellen, dass Weihnachten ein Fest der Freude bleibt und nicht von bösen Überraschungen überschattet wird, gibt die Polizei folgende Tipps, um Einbrüche zu verhindern:

- Türen und Fenster immer verschließen: Auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen, sollten Sie Fenster und Türen vollständig schließen. Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Türen! - Das Haus bewohnt wirken lassen: Nutzen Sie Licht, Radio oder Fernseher, um Anwesenheit vorzutäuschen. - Zeitschaltuhren einsetzen: Automatisch gesteuertes Licht oder Rollläden können Diebe abschrecken. - Keine Hinweise in sozialen Netzwerken geben: Vermeiden Sie es, in sozialen Medien zu zeigen, dass Sie nicht zuhause sind. Ihre Liebsten wissen auch ohne Postings, wo Sie sind. - Hausschlüssel sicher verwahren: Verstecken Sie Schlüssel niemals im Außenbereich - Einbrecher finden diese Verstecke schneller, als Sie denken. - Verdächtige Beobachtungen melden: Wenn Ihnen fremde Personen oder verdächtige Aktivitäten in Ihrer Nachbarschaft auffallen, zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren. Wir sind rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen und eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz erhalten Sie beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Telefonnummer 02421/949-8711.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell