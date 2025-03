POL-WHV: Der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jörg Beensen, wurde befördert

Jever (ots) - Am 28.02.2025 gegen 12:30 Uhr drängte ein grauer VW "Touareg" vor einem Bahnübergang auf der Straße "Chausseehaus" in Fahrtrichtung Schortens "Jeversche Straße" einen Mercedes-Benz von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984 93-0 in Verbindung zu setzen. ...

