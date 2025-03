POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am 03.03.2025 um 11:15 Uhr begaben sich zwei Beschuldigte in einen Verbrauchermarkt in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven. Gemeinschaftlich steckten sie 46 Energydrink-Dosen in eine Tasche. An der Selbstscan-Kasse wurden lediglich zwei Dosen eines Erfrischungsgetränks bezahlt. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurden die Beschuldigten durch das Marktpersonal angesprochen. Dem ...

