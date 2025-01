Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann durch Messerstiche verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - In einer städtischen Unterkunft am Köldingsweg kam es in der Nacht (07.01., 02.15 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach stritten zwei Männer, 33 und 51 Jahre alt, nachdem sie zunächst gemeinsam Alkohol tranken. Im Zuge des Streits verletzte der 33-Jährige den 51-Jährigen mit einem Messer. Zur ärztlichen Versorgung wurde der 51-Jährige in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Am Dienstagnachmittag wird er einem Haftrichter vorgeführt.

