LPI-J: Verkehrsunfall - 3 verletzte Jugendliche

Jena/Weimar (ots) - Die konzentrierte Fahndung nach einem Intensivtäter endete in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in einer Wohnung in Weimar Schöndorf. Fahnder der Kriminalpolizeiinspektion Jena konnten in den Nachtstunden des 02. Juli einen Intensivtäter in Weimar festnehmen. Gegen den 30-jährigen, aus dem Raum Gotha stammenden, Mann lagen Haftbefehle der ...

