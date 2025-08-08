Polizei Köln

POL-K: 250808-2-K Kooperationsstreife nimmt per Haftbefehl gesuchten Intensivtäter fest - Erfolgreiche Zusammenarbeit von KIVEK

Köln (ots)

Im Rahmen der gemeinsamen Kooperationsstreife haben Einsatzkräfte der Polizei Köln, der Stadt Köln und der KVB am Donnerstagvormittag (7. August) gegen 10.30 Uhr einen per Untersuchungshaftbefehl gesuchten Intensivtäter (30) am Josef-Haubrich-Hof in der Kölner Innenstadt festgenommen.

Im Zuge mehrerer Personenkontrollen stellten die Beamten fest, dass gegen den 30-jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Köln vom 29.Juli 2025 wegen Diebstahls vorgelegen hatte.

Der Mann ist bereits wegen zahlreicher Eigentums-, Körperverletzungs- und Betäubungsmitteldelikte in Erscheinung getreten und wird bei der Kriminalpolizei als sogenannter "Intensivtäter" geführt. Der Haftbefehl wurde auf Grundlage intensiver Ermittlungen des Kriminalkommissariats 45 (Intensivtäter) in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Köln im Rahmen der Kölner Initiative für vernetzte Kriminalitätsbekämpfung (KIVEK) erwirkt.

Dank der effektiven Kooperation der beteiligten Behörden konnte der Haftbefehl zeitnah vollstreckt werden. (as/al)

