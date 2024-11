Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Bundespolizei im Norden: Hundertschaft im Lese-Einsatz

Hannover (ots)

Einsatz der besonderen Art für die Bundespolizeidirektion Hannover am 15. November 2024 in Niedersachsen, Bremen und Hamburg: Es wurde vorgelesen.

In über 35 Kindertagesstätten, 20 Grundschulen, 8 Kindergärten, einer Kinderstation in einem Krankenhaus sowie auf dem Gelände der Bundespolizeidirektion Hannover wurden am heutigen bundesweiten Vorlesetag zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Unter dem Motto "Vorlesen schafft Zukunft" lasen knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizeidirektion Hannover aus unterschiedlichsten Büchern vor und begeisterten somit weit über 1000 Kinder in Norddeutschland.

"Diese tolle Aktion verdeutlicht, wie wertvoll das gemeinsame Lesen für die Entwicklung von Kindern ist. Wir schaffen damit eine ganz besondere Verbindung zu den Kindern und fördern gleichzeitig eine Reihe an Fähigkeiten, die sie für ihr Leben benötigen. Ich bin sehr stolz, dass wir trotz unserer hohen Einsatzbelastung die heutige Aktion so zahlreich unterstützen konnten.", so der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover Michael Schuol.

Auf dem Gelände der Bundespolizeidirektion in Hannover verwandelte sich ein Polizeibus zu einem wahren Leseabenteuer. Im Inneren des riesigen Busses folgten über 20 Kinder einer nahegelegenen Kindertagesstätte gespannt den vorlesenden Polizistinnen und Polizisten. "Lesen öffnet eine Tür in eine andere Welt, regt die Fantasie der Kinder an, erzeugt neue Einblicke in andere Lebensbereiche und stärkt den Umgang mit Anderen. Dass wir als Bundespolizei damit zugleich die Möglichkeit bekommen jungen Menschen Einblicke in unsere Arbeit zu verschaffen und die gesellschaftliche Bedeutung unserer Behörde aufzuzeigen, ist eine wahre Win-Win-Situation.", fasste Britta Sell, Pressesprecherin der Bundespolizeibehörde in Hannover, nach ihrer Lesestunde im Polizeibus zusammen.

Auch in anderen Einrichtungen erhielten viele Kinder einen Eindruck von den vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei. So durften sie Einblicke in echte Polizeiautos nehmen, die Polizeiuniformen bestaunen und gleichzeitig die Mitarbeitenden der Bundespolizei mit Fragen löchern.

Der bundesweite Vorlesetag fand auch dieses Jahr wieder unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenministerin Nancy Faeser statt. Die gesamte Bundespolizei engagierte sich am heutigen Vorlesetag bei über 300 Aktionen bundesweit und auch rund um den Globus mit über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

