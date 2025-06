Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B31, Lkr. SBK) Unfall bei Abbiegevorgang fordert mehrere verletzte Personen (21.06.2025)

Donaueschingen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 13.50 Uhr auf der B31 an der Abzweigung nach Pfohren ereignet. Eine 79-jährige Fahrerin eines Mercedes A-Klasse befuhr den Zubringer von Pfohren aus kommend und wollte nach links auf die B31 in Richtung Hüfingen einbiegen. Hierbei übersah sie den Mercedes der B-Klasse einer 43-Jährigen, die auf der B31 in Richtung Geisingen fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die 43-Jährige eine Kollision mit dem einfahrenden Mercedes der A-Klasse nicht mehr verhindern. Durch den Verkehrsunfall zog sich die 79-jährige Fahrerin schwere und und die 43-Jährige, sowie ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 10 und 15 Jahren, leichte Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 26.000,- EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die B31 Fahrtrichtung Geisingen gesperrt werden. Wegen austretender Betriebsstoffe musste an der Unfallstelle teilweise das Erdreich abgetragen werden. Die Feuerwehr Hüfingen befand sich mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 4 Rettungswagen und 2 Notärzten vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell