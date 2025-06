Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht - Führerschein sichergestellt (22.06.2025)

Singen / Bohlingen (ots)

Am Samstagabend hat sich in der Straße "Zur Wolfgangen" in Bohlingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 50-jähriger Fahrer eines BMW war gegen 21.30 Uhr von Worblingen in Richtung Bohlingen unterwegs und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst auf den rechten Gehweg. Hier überfuhr er ein Verkehrszeichen, eine Ampelanlage und einen Gartenzaun, bevor das Fahrzeug weiter auf die linke Straßenseite geriet und hierbei eine Gartenmauer streifte. Der 50-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR, an den beschädigten Schildern, Masten und Gartenmauer ein Schaden von ca. 8000,- EUR. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

