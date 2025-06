Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt (20.06.2025)

Schenkenzell (ots)

Am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht auf der B 294 zwischen Schiltach und Schenkenzell zu einer auffälligen Fahrweise eines blauen Opel Mokka mit BL-Kennzeichen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Fahrweise gefährdet wurden oder ausweichen mussten. Nachdem über Notruf die Fahrweise gemeldet wurde und der Zeuge den Standort des Fahrzeuges durchgeben konnte, wurde der Pkw in einer Bushaltestelle in Höhe des Schloßhofes von Schenkenzell parkend festgestellt. Die Autofahrerin konnte schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen werden, deutlicher Alkoholgeruch schlug den Polizeibeamten entgegen. Ein erster Alkoholtest ergab einen deutlichen Wert über der zulässigen Grenze, weiterhin konnte sich die Fahrerin kaum auf den Beinen halten. Zur Klärung, ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/27010 zu melden.

