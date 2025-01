POL-GE: Renitenter Ladendieb in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in der Altstadt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Am Montagvormittag, 6. Januar 2025, fuhr ein Streifenwagen gegen 11 Uhr aufgrund eines Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn von der Wache an der Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Ringstraße los. Gleichzeitig fuhr eine 58-jährige Marlerin mit ihrem Kleinwagen aus Richtung Florastraße kommend ...

mehr