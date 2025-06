Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkscheinautomatenaufbruch (19./20.06.2025)

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz Riedsee aufgebrochen. Die Täter hebelten den Automaten auf und versuchten im Innenbereich an den Tresor zu gelangen, was ihnen nicht gelang. Allerdings richteten sie durch diesen Versuch einen Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro an.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0771 83783-0, beim Polizeirevier Donaueschingen, zu melden.

