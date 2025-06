POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Einparken - über 22.000 Euro Schaden (20.06.2025

Tuttlingen (ots) - Am Freitagmorgen hat sich an der Einmündung Zeughausstraße / Heinrich-Rieger-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 35-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato war gegen 07 Uhr auf der Zeughausstraße unterwegs, als er an der Einmündung zur Heinrich-Rieker-Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Während der ...

