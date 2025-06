Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81, Landkreis Rottweil) Unfall auf der A81: Auto prallt gegen Schutzwand (19.06.2025)

Vöhringen A81, Landkreis Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Autobahn 81 ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist und eine Schutzwand beschädigte hat. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem BMW in Richtung Stuttgart, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schutzwand prallte. Der Fahrer sowie ein 9-jähriger Insasse kamen leichtverletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, die beschädigte Schutzwand weist einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro auf.

