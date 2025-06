Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunken Unfall verursacht - Führerschein sichergestellt (20.06.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagmorgen hat sich an der Einmündung Zeughausstraße / Heinrich-Rieger-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 35-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato war gegen 07 Uhr auf der Zeughausstraße unterwegs, als er an der Einmündung zur Heinrich-Rieker-Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, stellte den Führerschein des Mannes sicher und ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Um den nicht mehr fahrbereiten Lastwagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

