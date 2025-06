Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Tuninger Straße

Heinz-Mecherlein-Straße (18.06.2025)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, im Kreuzungsbereich Tuninger Straße / Heinz-Mecherlein-Straße ereignet hat. Eine 71-Jährige war mit einem Ford Focus auf der Tuninger Straße unterwegs und bemerkte den auf der Heinz-Mecherleint-Straße in Richtung Schura querenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus. Aufgrund des zu späten Abbremsen der Seniorin, streifte der Focus den Linienbus. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell