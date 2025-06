Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Falscher Polizeibeamter betrügt Senior - Polizei sucht Zeugen (19.06.2025)

Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein falscher Polizeibeamter hat einen Senior am Donnerstagabend um einen größeren Geldbetrag betrogen. Der Senior erhielt zunächst einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, dass Einbrecher in Furtwangen unterwegs sind und einen Zettel mit der Adresse des Mannes dabeihaben. Dem unbekannten Täter gelang es so auf den Geschädigten einzuwirken, dass er Bargeld in einem fünfstelligen Bereich an einen angeblichen "Polizisten" an der Haustür übergab. Im Nachhinein verständigte er die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung des Geldabholers vor:

Männlich, ca. 180-180 cm groß, 20-30 Jahre alt, Pflaster unter den Augen, schwarze kurze Haare, blaue Trainingsjacke, blaue Jeans.

Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Donnerstagabend im Bereich der Kussenhofstraße / Josef-Dorer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, sich unter Tel. 0741 477-0, zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" nimmt niemals Geld, wertvolle Münzen oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Egal, ob sich der Anrufer als "Polizeibeamter" ausgibt oder sich mit einer anderen Masche, wie dem "Enkeltrick" oder dem "Schockanruf", am Telefon meldet und um eine Überweisung, um die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bittet: hinter jedem dieser Anrufe steckt der Versuch krimineller Banden, auf unlautere Art und Weise an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen.

Seien Sie deshalb bei solchen Anrufen äußerst misstrauisch, geben Sie nach solchen Anrufen kein Bargeld oder Wertsachen heraus und verständigten Sie die "echte Polizei" über die im Telefonbuch vorhandene Nummer Ihrer Polizeidienststelle oder direkt über die 110.

