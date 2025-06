Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. RW) Polizei ermittelt wegen Körperverletzung (22.06.2025)

Schiltach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr ist es zu einem körperlichen Übergriff in der Schiltacher Hauptstraße, Höhe Aueplatz, gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen griffen 5 bislang unbekannte Personen einen 28-Jährigen Mann an, schlugen und traten auf diesen ein. Durch den Übergriff zog sich der 28-Jährige Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel 07422 27010 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

