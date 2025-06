Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkr. RW) Unfallflucht auf dem Parkplatz der Bücherei (20.06.2025)

Oberndorf (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 300,- EUR sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Klosterstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den abgestellten VW Passat am rechten hinteren Kotflügel und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 81010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell