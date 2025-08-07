Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Kellerbrand

Die Polizei ermittelt nach einem Kellerbrand an der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dort am Mittwochabend, 6. August 2025, gegen 21.25 Uhr zu einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus. Dabei wurden vier Personen, drei Erwachsene im Alter von 33, 57 und 70 Jahren sowie ein sieben Jahre altes Kind, verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte die Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, da alle Rauchgas eingeatmet hatten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben und bittet um Hinweise unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

